Fiato alle trombe per la chiusura della campagna elettorale di Andrea Virgilio, grazie alla marching band Bandakadabra, che per quasi due ore ha fatto ballare il candidato sindaco, i candidati consiglieri e tanti esponenti del centrosinistra dalla sede elettorale di largo Boccaccino fino a piazza Cittanova e da qui in piazza del Comune. Atmosfera festosa e rilassata dopo due settimane intense di campagna elettorale per il balottaggio

© Riproduzione riservata