Per Alessandro Portesani la chiusura di campagna elettorale è stata all’insegna dei grandi classici della canzone italiana, grazie alla voce di Francesca Taino, questo pomeriggio in piazza Stradivari, dopo l’incontro con la ministra Locatelli. Tanti i simpatizzanti e i personaggi politici che insieme al candidato sindaco hanno festeggiato al caffè della Piazza con un aperitivo la conclusione della lunga maratona in vista del ballottaggio.

