Sanità, Cittadini “Diverse criticità nella norma sulla concorrenza”

PALERMO (ITALPRESS) – “Se la norma è finalizzata a misurare la qualità delle strutture mi chiedo perché questo avvenga per la componente di diritto privato e non anche per quella pubblica, e non prevede una programmazione sanitaria, né in termini di investimenti”. Lo dice la presidente di Aiop Sicilia, Barbara Cittadini, a margine degli Innogea Talks, a Palermo, in merito al ddl concorrenza.

