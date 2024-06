Intervento dei vigili del fuoco ad Annicco, in via della Repubblica, ieri sera alle 20 per un albero caduto su un’auto in sosta. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Solo danni al mezzo. I vigili del fuoco hanno riposso la pianta e si sono occupati di mettere in sicurezza altri alberi, apparsi pericolanti, e quindi a rischio caduta.

