Incidente a Roma, scontro tra due auto e un motorino: morto 34enne

(Adnkronos) – Incidente mortale a Roma. Gli agenti della Polizia Locale del V Gruppo Casilino sono intervenuti ieri sera in via Casilina, all’altezza di via Tor Tre Teste, per un incidente che ha coinvolto una Volkswagen Polo, condotta da una donna italiana di 63 anni, una Opel Corsa guidata da un 22enne e un motorino Kymco guidato da un italiano di 34 anni che, dopo lo scontro, è morto. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario intervenuto sul posto.

I conducenti delle due auto sono stati accompagnati in ospedale per gli esami tossicologici. Gli agenti della Polizia Locale, eseguiti tutti i rilievi, hanno sequestrato i mezzi coinvolti. Tuttora in fase di svolgimento gli ulteriori accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.