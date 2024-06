La 42ª Vogalunga sul Po, che era in programma per la giornata di domani, è stata annullata a causa delle previsioni meteo avverse e rinviata a data da destinarsi.

Si tratta di un evento per gli appassionati di voga e non solo. L’evento sul Grande Fiume coinvolge ogni anno partecipanti e pubblico in una giornata di sport, amore per il grande fiume e convivialità.

La Vogalunga è una manifestazione sportiva non competitiva che si svolge lungo il fiume Po, coprendo un percorso da Cremona a Motta Baluffi, per un totale di 31 chilometri.

