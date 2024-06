Con il Memorial Robi Telli, giunto alla 15esima edizione, Cremona ha vissuto ancora una volta una due giorni di sport e divertimento con il classico torneo under e senior di 3×3 street basket, street soccer 2×2 e green volley 4×4 mix, senza dimenticare lo Slam Dunk Contest, il baskin e il party del sabato sera alle Colonie Padane.

Due le location, il sabato nel campetto di via dei Classici intitolato a Roberto Telli, la domenica al PalaCava dove sono stati allestiti i tre campi di basket e il campo di volley davanti a un folto pubblico che ha sostenuto e incitato le squadre che si sono sfidate senza risparmiarsi.

In finale sono arrivate le stesse squadre dell’edizione 2023, ma con un diverso epilogo, ad alzare il trofeo questa volta sono stati il “Team Libidine” di Davide Speronello (già vincitore anche del Memorial Barcella 2024), Antonio Lorenzetti, Michele Dini e Riccardo Bodini, che hanno battuto i “Fragile, maneggiare con cura” di Federico Ferrari, Alessandro Ariazzi, Filippo Marchetti e Simone Roberto.

Per Antonio Lorenzetti il premio di Mvp del torneo, a Bodini consegnato il premio “Gioia di vivere”.

Terzo posto per i “Good Fellas” di Davide Belloni, Marco Ruggieri e Jacopo Soliani, team legato anche a due dei partecipanti alla gara delle schiacciate, Francesco “Jellypapi” Belli e Benjamin Turner, vinta da quest’ultimo su Fabio Montanari.

Per il torneo di street soccer, vittoria per “Brucus“, secondo posto per “Sfavorita“, terzi “Er zanzarano“. Premio Mvp a Tommaso Marenghi

Il 4×4 di green volley ha visto prevalere “Dateci un campari” su “Minne vaganti“, terzo posto per “Alla carlona” che ha battuto nella finale di consolazione “Belli in palette“, Mvp Gianluca Ricca e Martina Pennacchioli.

Al termine della premiazioni condotte dal presidente degli Amici di Robi, Federico Medagliani, il ringraziamento a tutto lo staff e la tradizionale foto di gruppo con un arrivederci all’anno prossimo.

Guarda la gallery fotografica su CremonaSport

Cristina Coppola

