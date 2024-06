Fondazione Città di Cremona ha aperto i termini di presentazione delle domande per accedere ai contributi stanziati nell’ambito dei Bandi sociali 2024, finalizzati a sostenere progetti di associazioni di volontariato, cooperazione sociale, comitati impegnati in attività di assistenza alle fragilità, agli anziani e a chi si trova in difficoltà economiche o soffre di disagio fisico o psichico.

Le progettualità possono riguardare anche iniziative che hanno già ottenuto un contributo da Fondazione Città di Cremona, purchè prevedano un’estensione dei soggetti partecipanti.

Quest’anno Fondazione mette in palio 50mila euro e i progetti dovranno essere realizzati e rendicontati entro 12 mesi.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà le domande pervenute e procederà all’assegnazione dei contributi sulla base dei seguenti criteri:

– finalità pubblica o di interesse pubblico;

– contenuto dell’attività o iniziativa;

– capacità organizzativa del soggetto richiedente anche sulla base di precedenti analoghe inizitive;

– presenza di altri eventuali contributi o sponsorizzazioni

– numero di soggetti raggiunti dal progetto

– preventivo di spesa ed eventuali introiti

– grado di progettualità dell’iniziativa.

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente, andranno presentate entro le ore 12 del 15 settembre 2024, presso la segreteria della Fondazione in piazza Giovanni XXIII, Cremona.

Regolamento completo a questo link: https://www.fondazionecr.it/b_dettaglio_189.php

