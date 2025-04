Sui social del ristorante Dal Pescatore di Canneto sull’Oglio una foto che la ritrae sorridente. E la didascalia: “Bruna è volata in cielo a 96 anni lasciandoci tanti bellissimi ricordi. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato. Buon viaggio Nonna.” Poche righe per salutare la decana del ristorante tre stelle Michelin del nostro territorio.

Bruna Rubes Santini era originaria di Asola, in provincia di Mantova, e con il marito Giovanni aveva portato avanti l’attività cominciata dal suocero Antonio. Per tutti, Bruna era l’anima della cucina del grande ristorante oggi eccellenza di alta cucina e ospitalità italiana che il mondo ci invidia.

Bruna era entrata a far parte della famiglia sposando appunto Giovanni Santini, figlio dei fondatori Antonio e Teresa. Fu proprio lo chef Giovanni a ricevere le tre stelle michelin, che portò Dal Pescatore ad essere parte della triade dei trestellati della Lombardia.

La presenza di Bruna in cucina ha contribuito a rendere il ristorante ciò che è oggi. Fu autrice dei famosissimi “tortelli di zucca della casa” ed era famosa per il suo brodo di gallina e i tradizionali agnoli. Tramandò i suoi insegnamenti anche alla nuora Nadia, che nel 2013 è stata eletta miglior donna chef.

