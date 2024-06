Parigi 2024, Malagò: “Faremo il record di qualificati, siamo molto orgogliosi”

(Adnkronos) – “Faremo il record di qualificati ai Giochi Olimpici. In ogni disciplina sportiva individuale presente a Parigi 2024 ci siamo qualificati. Siamo molto orgogliosi. Si presuppone che con più frecce nel tuo arco ci siano più chance di fare risultati”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Webuild per lo sport con le campionesse italiane’, all’aula magna del centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”. “Webuild è per noi motivo di orgoglio ed appartenenza. Vi garantisco che con queste ragazze ci rivedremo: andremo a vincere”, aggiunge il numero uno dello sport italiano.