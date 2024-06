Il nuovo Consiglio comunale che esce dalle elezioni sarà composto per la maggioranza da 12 componenti del Pd: Luca Burgazzi, Roberto Poli, Simona Pasquali, Ilaria Cavalli, Fabiola Barcellari, Paolo Carletti, Vittoria Loffi, Giovanni Gagliardi, Marco Galli, Claudio Ardigò, Daniele Bonali, Eleonora Sessa.

La civica “Fare nuova Cremona Attiva” entra con tre consiglieri: Riccardo Merli, Paolo La Sala, Cinzia Marenzi; “Cremona sei tu” vede eletti Luciano Pizzetti, Marialuisa D’Ambrosio, Andrea Segalini; infine per Alleanza Verdi – Sinistra per Cremona Rosita Viola e Roberta Mozzi.

Tra le novità: Cavalli, Loffi, Galli, Sessa, Ardigò, mentre Bonali rientra in consiglio dopo il mandato 2009 – 2014 quando era consigliere di minoranza durante la giunta Perri. La componente civica vede la conferma di Merli e Marenzi e la new entry La Sala, oltre ai tre consiglieri della lista Cremona sei tu.

Quasi tutti volti nuovi quelli che comporranno la minoranza: per FDI Chiara Capelletti (già consigliera di minoranza tra 2004 e 2009 durante la Giunta Corada), Marco Olzi, Carlalberto Ghidotti, Rosaria Compagnone, Luca Fedeli, Matteo Carotti. Forza Italia sarà rappresentata da Saverio Simi e la Lega da Jane Alquati. Un seggio anche per Novità a Cremona con Cristiano Beltrami, oltre che per Paola Tacchini (M5s e Cremona Cambia musica) e Maria Vittoria Ceraso.

