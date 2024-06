La sezione cremonese del Partito Liberale Italiano esprime felicità per l’importante risultato ottenuto da Alessandro Portesani alla guida dalla coalizione di centrodestra, che ha conseguito uno dei migliori risultati di sempre, anche se non premiato dalla vittoria. Grazie al risultato ottenuto dalla lista FI-UDC-Noi Moderati-PLI, il Partito Liberale Italiano ed i suoi valori sono, dopo 30 anni, nuovamente rappresentati in Consiglio Comunale da Saverio Simi, con il quale collaboreremo assiduamente. I membri del Partito Liberale Italiano si dispiacciono di constatare attacchi concentrati sui componenti femminili della potenziale giunta di centrodestra, quasi velatamente a suggerire un’incapacità da parte delle donne di poter ricoprire ruoli di potere; da liberali ci sentiamo di censurare nel modo più assoluto questa idea. Questo momento rappresenta un passo nel percorso più ampio per migliorare il nostro paese, rafforzando gli ideali liberali che furono di Bastiat, Einaudi e von Mises, e che hanno permesso di costruire il miracolo economico di cui ancora oggi godiamo tutti, nonostante l’indebolimento subìto negli ultimi anni a causa del dilagante statalismo.

