In arresto, ieri in tarda serata, un uomo di 22 anni residente in provincia di Lodi e con precedenti di polizia, dopo un episodio di violenza avvenuto nei pressi di un locale commerciale in via Dante. Intorno alle 23.30, i Carabinieri di Cremona sono intervenuti a seguito di una segnalazione di una colluttazione tra il proprietario di un locale e un avventore. Dopo aver riportato la calma tra le parti coinvolte, i militari hanno proceduto al controllo del giovane che ha fornito false generalità e ha poi tentato di fuggire, spintonando i carabinieri e allontanandosi di corsa nelle vie limitrofe.

Una volta inseguito e raggiunto, durante il tentativo di bloccarlo è scoppiata una nuova colluttazione, durante la quale uno dei militari è stato spinto a terra, riportando ferite lievi a una spalla e a un gomito. Il 22enne è stato quindi accompagnato in caserma dove è stato dichiarato in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per le false dichiarazioni sulla sua identità. L’udienza di convalida dell’arresto, questa mattina, si è conclusa con la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza ed il rinvio della decisione all’udienza del prossimo 21 maggio.

