Smantellato dai Carabinieri un consistente traffico di droga sul territorio cremonese, con l’arresto di due pericolosi soggetti dopo settimane di indagini.

Il primo segnale di allarme è avvenuto il 10 marzo scorso. Durante un normale pattugliamento pomeridiano da parte dei militari della Sezione Radiomobile di Cremona, una scena sospetta ha attirato l’attenzione degli operatori. A Olmeneta, nei pressi di un passaggio a livello, tre uomini alla vista dei carabinieri si sono dati a una fuga precipitosa nei campi. Nonostante un breve inseguimento a piedi, i fuggitivi sono riusciti a disperdersi, ma uno di loro ha lasciato dietro di sé un marsupio, contenente un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti: circa 400 grammi tra eroina, hashish e cocaina, oltre a bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il rinvenimento del materiale ha acceso i riflettori su un traffico di droga attivo nella zona che ha visto attivarsi da subito i Carabinieri di Robecco d’Oglio, i quali hanno identificato due dei tre fuggitivi. Si tratta di un 24enne e di un 34enne, entrambi con precedenti di polizia: erano noti per un presunto coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti svolto in un modo itinerante in alcune zone rurali nell’hinterland di Cremona.

A seguito di questi sviluppi è stata richiesta ed ottenuta una misura cautelare in carcere per entrambi per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, che si concretizzata il 6 aprile scorso nei confronti del 24enne, arrestato durante un controllo su strada dai militari di Ostiano e Casalbuttano. Il giovane, fermato a bordo di un’auto nell’ambito dei controlli stradali, ha tentato di eludere l’identificazione dandosi alla fuga nei campi ed è stato rintracciato poco dopo all’interno di un magazzino dove si era nascosto.

E poi ieri, 7 aprile, a Viadana, i Carabinieri della Radiomobile hanno arrestato il secondo ricercato, anche in questo caso incappato in un controllo del territorio: anch’egli si travava a bordo di un’auto con altre persone e alla vista dei militari ha cercato di fuggire. Inseguito dai militari, è stato raggiunto e fermato.

I due destinatari della misura cautelare in carcere sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Cremona e dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti che avrebbero commesso in più occasioni nella Provincia di Cremona dall’ottobre 2023 al marzo 2025.

© Riproduzione riservata