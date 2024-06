Padania Acque e il Servizio Idrico Integrato della provincia di Cremona ai vertici di Aqua Publica Europea (APE), l’Associazione Europea dei Gestori pubblici del servizio idrico a cui aderiscono oltre 70 operatori, tra cui i gestori di Bruxelles, Parigi, Vienna e Barcellona, che servono giornalmente 90 milioni di cittadini.Cristian Chizzoli, Presidente di Padania Acque dal 2021, docente di marketing strategico presso l’Università Bocconi, è stato eletto componente del Consiglio Direttivo dell’importante organismo europeo che rappresenta la voce degli operatori pubblici nel processo decisionale internazionale di gestione della risorsa acqua. Sono cinque i rappresentanti italiani eletti nel board di APE: oltre a Padania Acque, sono stati designati i rappresentanti di SMAT (Torino), MM (Milano), Acque Veronesi (Verona) e Acquedotto Pugliese. “Si tratta di una nomina”, spiega il Presidente Chizzoli,” che attesta ulteriormente i livelli di eccellenza raggiunti dal Servizio Idrico Integrato della provincia di Cremona, già destinatario di diversi riconoscimenti e premialità oltre che modello di riferimento per qualità e innovazione. «Sono onorato e, al contempo, orgoglioso di questo nuovo incarico che dà lustro al sistema idrico cremonese e a tutto il territorio provinciale, e che colloca Padania Acque tra i big del settore del panorama europeo. Un risultato frutto del proficuo lavoro condotto a livello locale con i Sindaci e l’Autorità d’Ambito, e sviluppato in sinergia con altre realtà associative quali Water Alliance – Acque di Lombardia, Confservizi Lombardia e Utilitalia, con il costante obiettivo garantire un servizio essenziale e di qualità in modo efficiente, responsabile e sostenibile”.

