Fiasconaro al Summer Fancy Food con Toro di Wall Street di cioccolato

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Al Padiglione Italia del Summer Fancy Food di New York – la Fiera di riferimento per il settore alimentare del Nord America – i maestri pasticcieri Fiasconaro hanno esposto una riproduzione in cioccolato del Toro di Wall Street in formato ridotto, in omaggio al noto scultore siciliano Arturo Di Modica. Un omaggio anche alla Grande Mela, per la quale il “Charging Bull” rappresenta un importante simbolo di forza e ripartenza, ma anche la consacrazione per l’azienda di Castelbuono (Palermo), che si conferma cosi ambasciatrice della pasticceria italiana di alta gamma nel mondo.

