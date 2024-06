Ue, per il 2025 la Commissione propone un bilancio da 200 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Sfiora i 200 miliardi di euro la proposta di bilancio annuale per il 2025 presentata dalla Commissione Europea. Si tratta di 199,7 miliardi, che saranno integrati da 72 miliardi di esborsi nell’ambito di NextGenerationEU. Si tratta di una dotazione finanziaria che aiuterà l’Unione Europea a realizzare le sue priorità politiche, integrando le modifiche concordate nella revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale nel febbraio scorso. Il progetto di bilancio 2025 indirizza i fondi verso i settori in cui possono fare maggiormente la differenza, in cooperazione e in linea con le esigenze degli Stati membri dell’Unione e dei partner. Tra le priorità la promozione delle transizioni verde e digitale, creando posti di lavoro e rafforzando nel contempo l’autonomia strategica e il ruolo dell’Europa nel mondo. Sarà così possibile sostenere le tecnologie critiche fondamentali attraverso la piatta forma per le tecnologie strategiche per l’Europa. Il progetto di bilancio 2025 garantirà inoltre, in linea con la revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale, un costante sostegno ai rifugiati siriani in Turchia e nell’intera regione nonché in tutto il vicinato meridionale, tenendo conto anche della dimensione esterna della migrazione, oltre che nei Balcani occidentali. E soprattutto, fornirà un sostegno stabile e all’Ucraina. La voce più consistente della proposta di bilancio ammonta a 53,8 miliardi di euro, destinati alla politica agricola comune.

sat/mrv