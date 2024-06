Biden non molla: “Posso fare il presidente, altrimenti non mi candiderei”

(Adnkronos) – “Amici, non cammino con la facilità di un tempo, e non parlo e faccio dibattiti con la facilità di un tempo, ma so quello che faccio e so come dire la verità”. E’ quanto ha detto l’81enne Joe Biden, nel comizio oggi in North Carolina, come riporta Nbcnews, rispondendo alle critiche che gli sono state avanzate, dopo il comizio della scorsa notte ad Atlanta e dopo le nuove polemiche sulla sua età troppo avanzata.

“Amici vi dò la mia parola di Biden: non mi candiderei di nuovo se non credessi, con tutto il mio cuore e la mia anima, di poter fare questo lavoro, perché, onestamente, la posta in gioco è troppo alta”. “Yes, you can!”, sì puoi farlo, è stata la risposta dei sostenitori di Biden, che hanno ripreso lo slogan che caratterizzò la prima campagna elettorale di Barack Obama nel 2008. “Difenderemo i diritti delle donne in America, ristabiliremo la Roe vs Wade come legge in tutta la nazione” conclude.