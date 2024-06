L’Ensemble Miyaji – Tokyo proveniente dal Giappone, con la partecipazione come direttore e violino solista di Kyoko Yamamoto, sarà a Cremona venerdì 28 giugno alle 21:00 sul palco di Cortile Federico II con un repertorio che prevede musiche di Mozart, Vivaldi, Verdi, Mascagni e musiche dalla tradizione popolare giapponese. L’evento è ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Il concerto è inserito nel Cremona Summer Festival, organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, nell’ambito del progetto Masterclass, con la collaborazione dei Comuni di Cremona e di Crema. La Camera di Commercio ha promosso con convinzione il progetto a partire dal 2009, con la consapevolezza che la musica rappresenti per Cremona e il suo territorio una risorsa da valorizzare anche dal punto di vista turistico. Il territorio cremonese si è affermato come “A place to play” per organizzazioni musicali provenienti da tutto il mondo. Dopo la pausa del 2020 e la lenta ripartenza del 2021 e del 2022, nel 2024 il numero dei partecipanti previsti ammonta a circa 2.000 tra studenti, musicisti, insegnanti e genitori.

Il Cremona Summer Festival ha il supporto e la collaborazione della Scuola Internazionale di Liuteria, della Fondazione Museo del Violino, del Touring Club, della Strada del Gusto Cremonese delle Botteghe del Centro, del Distretto Urbano del Commercio, di Confartigianato, dell’Associazione Filodrammatica Cremonese, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Casalmaggiore International Music Festival, del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze, e di BeMyMusic Cremona.

ENSEMBLE MIYAJI – TOKYO

L’ensemble di musica da camera per questo concerto è formato da un gruppo di appassionati di strumenti ad arco, principalmente studenti di strumenti ad arco presso la Scuola di Musica Miyaji. In precedenza, hanno tenuto concerti simili a Cremona presso il Palazzo Cattaneo nel 2015 e presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena nel 2018, con un buon riscontro di pubblico. Questa sarà la terza volta che l’ensemble si esibisce a Cremona.

I componenti dell’ensemble hanno diverse professioni e si sono esercitati per il concerto di oggi nel tempo libero. Pur essendo tutti musicisti amatoriali, hanno un forte amore per gli strumenti ad arco e l’esibizione di Cortile Federico II è una testimonianza di questo amore.

KYOKO YAMAMOTO

Diplomata alla Toho Girls’ High School, dipartimento di musica, specializzazione in archi, dopo aver conseguito il diploma alla Toho Gakuen School of Music, è diventata violinista della Tokyo Philharmonic Orchestra. Dopo aver lasciato l’orchestra, è diventata una musicista e docente, conosciuta per il suo insegnamento meticoloso ai principianti e ai musicisti di livello intermedio.

