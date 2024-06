Lindbergh S.p.A., Gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance, Repair and Operations) per l’offerta di servizi di logistica per le reti di assistenza tecnica, nel settore waste management/circular economy e nel settore HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), ha incrementato la propria partecipazione di maggioranza detenuta in Smit Srl dal 77,5% al 100%, per un valore pari a 300.000 euro.

I 3 soci storici di Smit, che opera da anni sul territorio fornendo servizi di assistenza tecnica nel settore della termoidraulica (caldaie e pompe di calore) a clienti privati e industriali, hanno ceduto rispettivamente la quota di partecipazione residua, del valore nominale di 1.600,00 euro, pari a 7,50% del capitale sociale – cadauna.

A conclusione di questa operazione, Lindbergh, che ha sede a Pescarolo, detiene il 100% di Smit srl, capofila attraverso la quale proseguirà, grazie anche alle recenti acquisizioni, il suo percorso di espansione dell’offerta nel mercato della termoidraulica.

