Giovedì 11 luglio è in programma Porte Aperte, l’annuale evento di orientamento dell’Università di Pavia pensato in particolare per gli studenti delle scuole superiori che hanno appena raggiunto il diploma e che devono decidere il loro futuro percorso di studi, e che riguarderà anche la sede di Cremona, Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali. Per l’occasione, docenti, giovani ricercatori e studenti tutor sono a disposizione per fare conoscere i corsi di studio triennali e magistrali a ciclo unico di UniPv, i servizi agli studenti e le strutture dell’Ateneo.

A Cremona presso la sede del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona (Palazzo Raimondi – Corso Garibaldi, 178) le iniziative avranno inizio alle ore 9.30. Sono previsti alcuni interventi che vogliono presentare la qualità e la eterogeneità del panorama culturale del Dipartimento.

Mariarosa Bricchi parlerà di La manutenzione della lingua (Scienze letterarie e beni culturali), mentre Angela Romagnoli interverrà sul tema Dall’epica alla scena: le maghe di Ariosto e Tasso nell’opera barocca (Musicologia). A seguire Riccardo Angeloni presenterà un relazione su Il liuto Tieffenbrucker del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali: studio multidisciplinare e intervento di restauro (Restauro e conservazione dei beni culturali).

Seguiranno le presentazioni dei corsi: Laurea triennale e magistrale in Musicologia; Laurea triennale Scienze letterarie e beni culturali e Laurea magistrale in Storia dell’Arte; Laurea magistrale a ciclo unico in Restauro e conservazione dei beni culturali. Nel pomeriggio sono organizzate le visite guidate nei laboratori. Ritrovo alle 14 e 45 presso Palazzo Fodri (Via Gerolamo da Cremona, 12).

A Pavia l’evento avrà inizio presso la sede centrale dell’Ateneo (Corso Strada Nuova 65). L’inaugurazione avverrà alle ore 9.30 presso l’ Aula ‘400 con una tavola rotonda dedicata al tema “Come si sta all’Università di Pavia” in cui saranno ascoltate le testimonianze degli studenti.

L’area espositiva sarà poi aperta alle ore 11 nei cortili con gli stand dei vari Dipartimenti.

Previa iscrizione, sarà possibile partecipare (presso l’Aula di Disegno) all’iniziativa “Empower your power”, un divertente gioco a premi interattivo per scoprire le super skills più utili per affrontare al meglio il percorso universitario.

Nel pomeriggio dalle 14 alle 16 saranno organizzate visite ai dipartimenti con attività pratiche e laboratoriali. Mentre dalle 16 in poi sarà possibile visitare i Collegi pavesi sia quelli della rete Edisu, sia quelli di Merito. Un sistema educativo e di accoglienza che rappresenta un unicum nel sistema universitario italiano. Sono previsti anche dei seminari a tema organizzati da alcuni dipartimenti.

