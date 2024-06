Corruzione, revocati i domiciliari all’ex capo di gabinetto di Toti

(Adnkronos) – Il gip di Genova ha revocato gli arresti domiciliari per Matteo Cozzani, ex capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Il giudice ha attenuato la misura con l’obbligo di firma per tre giorni a settimana, accogliendo un’istanza del difensore, l’avvocato Massimo Ceresa Gastaldo. “Siamo molto soddisfatti – afferma all’Adnkronos l’avvocato – si tratta di una decisione che riconosce l’ingiustizia della misura cautelare e soprattutto dà conto del positivo comportamento tenuto da Cozzani, che ha subito rassegnato le proprie dimissioni”.