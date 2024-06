A causa di lavori di miglioramento strutturale dei binari da parte di RFI, dal 30 giugno fino al 28 luglio sulla tratta ferroviaria Cremona-Fidenza non circoleranno i treni ma solo bus sostitutivi. L’annuncio, arrivato anche dai social di Castelvetro Per Te, fa emergere nuovamente il problema della linea che collega Cremona con l’Emila Romagna. I cittadini chiedono soluzioni veloci anche per la tratta Cremona-Piacenza, anche in vista della chiusura del ponte in ferro.

© Riproduzione riservata