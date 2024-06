Tour de France, oggi seconda tappa: percorso, orario, diretta tv e streaming

(Adnkronos) – Il Tour de France affronta oggi la seconda tappa, ancora in Italia. Il gruppo, nella frazione di oggi 30 giugno, parte da Cesenatico e arriva a Bologna dopo 198 km. Il percorso prevede una prima parte pianeggiante. Nella seconda metà, invece, le salite possono vivacizzare la giornata con effetti sulla classifica generale. I primi sussulti possono arrivare con la salita della Gallisterna, che precede il passaggio a Imola. L’epilogo della tappa è caratterizzato dal doppio circuito per le strade di Bologna, con particolare attenzione ai 2 passaggi sulla salita di San Luca (1,9 km al 10,6%) che possono favorire iniziative individuali.

La partenza è prevista alle 12.15, l’arrivo tra le 17 e le 17.30. La seconda tappa sarà trasmessa in in tv in chiaro dalle 12 su Raisport Hd, dalle 14 passaggio su Rai Due. Lo streaming è disponibile su Raiplay. Per gli abbonati, diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Dazn e Discovery Plus.