Ustica, Quirinale: “Sul web ignobili e vergognose menzogne su Mattarella”

(Adnkronos) – “La notizia è palesemente falsa. Il Presidente della Repubblica non ha alcuna competenza sul segreto di Stato. Il Presidente Mattarella non ha mai pronunciato le parole che gli vengono attribuite”. Lo sottolinea l’Ufficio stampa del Quirinale in riferimento ai post pubblicati sui social riguardanti una presunta apposizione del segreto di Stato sulle vicende di Ustica da parte del Presidente della Repubblica.

“È ignobile e vergognoso -prosegue la nota- far circolare sul web tali menzogne. Il contenuto del post e dei relativi commenti sono stati segnalati alle autorità competenti per accertare se sussistano estremi di reato”.