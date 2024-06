Tifosi azzurri con poca voglia di parlare dopo l’eliminazione europea

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Poca voglia di parlare tra i tifosi azzurri, di commentare una prestazione altalenante, senza nessun appiglio. Parola d’ordine evitare il microfono per esprimere emozioni negative che potrebbero andare oltre: tra chi non vuole intervenire e chi pensa che “meglio rimanere zitto altrimenti ci arrabbiamo”, c’è chi analizza in maniera lucida il ko di Berlino contro la Svizzera.

