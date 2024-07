I documenti sono stati consegnati, entro le 12 di oggi. Ora tocca alla commissione fare le dovute verifiche. La Vbc ha mosso le pedine necessarie per presentare la propria domanda di iscrizione al campionato di Serie A2, con acquisizione del titolo di Legnano.

Passaggi formali e delicati, perché ora in Lega Pallavolo Serie A Femminile un’apposita commissione procederà alla verifica di tutti i documenti. Le tempistiche non saranno brevi: una decina di giorni. Il 12 luglio la Lega Volley ufficializzerà le iscrizioni, con relativi chiarimenti in caso di mancato accoglimento delle richieste.

L’attesa dunque non è finita per il club di via Baslenga, che dopo aver chiuso la triangolazione (titolo di A2 acquisito da Legnano, che a sua volta ha preso quello di B1 da Catania) punta a chiudere il roster.

I nomi sul taccuino del presidente Massimo Boselli Botturi vanno da coach Bruno Napolitano alla diagonale Pincerato-Montano, fino al ritorno della centrale Stufi e del libero Faraone.

Intanto, all’appello della prossima Serie A2 hanno risposto presente anche le altre due cremonesi, Esperia e Offanengo. Difficile possano essere tutte e tre nello stesso girone. Ipotesi comunque suggestiva perché aprirebbe ad una stagione di derby come mai in passato.

© Riproduzione riservata