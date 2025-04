Fitto programma di appuntamenti l’8 aprile al Campus di Cremona del Politecnico di Milano per l’Open Day, che ha coinvolto studenti e docenti nonché referenti aziendali nel presentare le peculiarità dell’Ateneo alle potenziali matricole.

L’offerta formativa, così come la stretta connessione con il mondo del lavoro, è al centro degli incontri illustrativi sui Corsi di Laurea disponibili, alternati alla presentazione di progetti di tesi e seminari tematici.

È l’ultimo Open Day ospitato nella struttura di via Sesto: a breve infatti è previsto il trasferimento nella nuova sede situata all’ex Caserma Manfredini, riqualificata con il contributo della Fondazione Arvedi Buschini.

La vita del Polo Territoriale non si compone soltanto di lezioni in aula ed ecco che l’esistenza di un gruppo studentesco, oltretutto in connessione con la Consulta Interuniversitaria, consente di stringere amicizie e coltivare interessi.

Particolarmente apprezzate durante l’evento le testimonianze di laureati ora già impegnati nella professione, che hanno condiviso l’esperienza personale e accademica.

