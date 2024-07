Sarebbe una delle conseguenze che si sono abbattute su Chiara Ferragni opo il “pandoro gate»”. Il settimanale Chi rivela che sarebbe pronto a chiudere uno tra i negozi più famosi e storici del brand Chiara Ferragni, quello di Milano. Era stato aperto nel luglio 2017 in una via della movida meneghina, via Capelli, in zona Gae Aulenti. Proseguono dunque i problemi sul fronte lavorativo per la Ferragni, che però è stata paparazzata da Diva e Donna con un nuovo fidanzato. L‘imprenditrice digitale cremonese è stata fotografata in vacanza a Forte dei Marmi con il medico Andrea Bisciotti, dottore all’Humanitas. L’imprenditrice digitale e l’ortopedico toscano si starebbero frequentando da qualche settimana: le foto la ritraggono in compagnia del medico e di altri amici.

