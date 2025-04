Un fasciatoio, una poltrona, alcuni giochi, libri e depliant informativi; una piccola stanza, ma in fin dei conti, con tutto il necessario.

È il nuovo Baby Pit Stop, inaugurato nella mattinata di mercoledì nell’ambulatorio pediatrico di Soresina, alla presenza di rappresentanti di ATS Valpadana e della sezione cremonese dell’UNICEF.

I Baby Pit Stop sono luoghi dedicati alle neomamme, aperti al pubblico e gratuiti, riservati ai delicati momenti dell’allattamento.

“Questo è un progetto – ha commentato la dottoressa Laura Rubagotti, dirigente responsabile del programma ‘Insieme per l’allattamento’ di UNICEF Italia per ATS Valpadana – che stiamo promuovendo da molti anni, per far capire che l’allattamento è il migliore regalo che una mamma può fare al proprio bambino; questo, proprio perché i benefici di salute di questa buona pratica sono oramai da tempo riconosciuti, sia per il benessere del nuovo nato sia del genitore”.

“La mamma ha bisogno di un luogo protetto – ha aggiunto la presidente provinciale di Unicef Giuliana Guindani – e l’inaugurazione di questo Baby Pit Stop è una buona notizia, in linea con le raccomandazioni di UNICEF e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”.

A lanciare e portare avanti l’iniziativa la pediatra Andrena Zecchini, che ha svolto il ruolo di coordinatrice in accordo anche con la Fondazione Benefattori Soresinesi, proprietaria della struttura.

“L’allattamento e il percorso postpartum è un periodo meraviglioso – ha spiegato la dottoressa Zecchini – ma estremamente difficoltoso per la mamma e per tutta la famiglia. Con questa piccola iniziativa vogliamo dare un supporto pratico alle mamme, che possono portare avanti le loro attività quotidiane nel centro di Soresina, sapendo di avere a disposizione un punto dove ristorarsi, fermarsi, allattare cambiare il proprio bambino”.

Il Baby Pit Stop sarà fruibile dal lunedì al venerdì negli orari di apertura dell’ambulatorio di pediatria.

Andrea Colla

