Guido Della Rovere firma per il Baryern Monaco. Il gioiellino scuola Cremonese ha scelto di salutare i colori grigiorossi ed ha trovato nell’area Campus del club tedesco – di fatto le giovanili del Bayern – l’opportunità di ottenere un contratto e lasciare Cremona.

Alloggerà nel collegio di Monaco e parteciperà al campionato della seconda squadra del Bayern. Il classe 2007, che aveva rifiutato la proposta fatta dalla Cremonese per un contratto da professionista, chiedendo maggiori garanzie sul minutaggio del suo utilizzo in prima squadra, approda dunque all’estero grazie a quella che può essere considerata una falla nel sistema calcio giovanile italiano: il vincolo sportivo, prolungato di un anno, permette però ad un club straniero di strappare accordi con i talenti cresciuti nei vivai italiani e di portarsi via i migliori prospetti del Belpaese. Alle società che ne hanno garantito la crescita, resta un indennizzo di 230mila euro.

