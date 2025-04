Il capitano grigiorosso Matteo Bianchetti, al termine della sfida tra Reggiana e Cremonese, ha commentato il successo ottenuto in trasferta.

Quella di stasera è una prova di maturità per la Cremo?

“Si assolutamente, contro una squadra contro la quale all’andata abbiamo sofferto molto. Oggi sono venuti a pressare forte, lasciandoci poco spazio negli ultimi metri. Siamo stati bravi, forse abbiamo concesso qualcosa per superficialità ma credo che nelle ultime gare abbiamo dimostrato una maturità importante”.

Quanto è cresciuta questa squadra rispetto alla sconfitta dell’andata?

“Abbiamo fatto un percorso importante negli ultimi mesi, dominiamo le partite, siamo concentrati e padroni del campo. Poi nel calcio capita di prendere gol nel finale e in alcune occasioni è successo, ma le partite le abbiamo sempre interpretate bene. Continuiamo così”.

Nel finale la Reggiana è andata all’attacco a caccia del pari, ma la Cremo ha retto…

“Si, forse potevamo gestire meglio qualche ripartenza ma c’era la voglia di non prendere gol e la determinazione nei contrasti. Alla fine la vittoria è arrivata perché lo volevamo e la fortuna ha girato nel modo giusto. Va bene così”.

La Cremo è al quinto risultato utile consecutivo. Che spinta vi dà in vista del finale di stagione?

“Grossa, perché negli ultimi mesi abbiamo fatto degli step mentali importanti. Penso alla partita col Cittadella, che abbiamo recuperato e cercato di vincere: tante big in casa hanno perso contro di loro. Ci sono ancora aspetti da migliorare, ma abbiamo il tempo a disposizione per lavorarci su”.

Ci racconti l’azione del gol e l’assist di Vandeputte, che stasera ne ha messi a segno due?

“Jari è fondamentale per come sta in campo in entrambe le fasi. Io l’ho visto crossare, mi sono inserito e ho fatto un gol alla Ciofani (ride, ndr)”.

Come arrivate alla sfida di domenica prossima contro la Juve Stabia?

“Stiamo bene, anche chi entra ci aiuta a ribaltare il risultato e c’è coesione. Sappiamo che anche pochi minuti possono essere determinanti e siamo tutti sul pezzo”.

Da fuori la Cremo sembra una squadra atleticamente in forma…

“Si, piano piano nel corso della stagione abbiamo iniziato a stare bene e abbiamo anche tanti giocatori di gamba. Lavoriamo bene in settimana e in campo cerchiamo di andare oltre la fatica”.

