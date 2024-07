Cremona è nella top 10 delle città italiane col maggior numero di minuti giocati nella nazionale di calcio da propri nativi. Ed è ai vertici anche per quanto riguarda i gol segnati. Statistiche elaborate dal sito specializzato Transfermarkt che rivelano come la città del Torrazzo, grazie a Franco Zaglio, Antonio Cabrini, Gianluca Vialli e Aristide Guarneri, tutti nati a Cremona, possa vantare ben 165 convocazioni e 12530’ disputati, nona città italiana in questa curiosa classifica.

Davanti ci sono solo Milano, Roma, Torino, Napoli, Carrara, Bologna, Viterbo e Genova. Dietro, tutte le altre città d’Italia. Non solo. Anche in termini di gol segnati in azzurro, Cremona resta agganciata al treno delle migliori: con 26 gol in 155 gare è 12esima a livello nazionale. Il trascinatore è Gianluca Vialli, con 59 presenze e 16 gol. A cui si aggiungono le 73 volte di Antonio Cabrini condite da 9 gol. Aristide Guarneri ha chiuso la carriera azzurra con 21 presenze e 1 gol. Per Franco Zaglio, 2 gettoni e nessuna rete. Il bottino si allarga a livello provinciale, considerando tutti i nativi nel territorio cremonese. Basti pensare ad Alessandro Bastoni, perno centrale dell’attuale nazionale che è di Piadena Drizzona, nato all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore ed a 25 anni ha già all’attivo 27 presenze e 2 gol nella nazionale italiana.

Simone Arrighi

