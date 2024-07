Spagna-Germania 2-1, arbitro Taylor nega rigore: bis dopo Roma-Siviglia – Video

(Adnkronos) – “Come si fa a non dare un rigore così?”. La Spagna batte la Germania 2-1 ai supplementari e vola in semfinale a Euro 2024. Sul risultato, però, pesa una decisione a dir poco discutibile dell’arbitro Taylor. Nei supplementari, sul risultato di 1-1, il direttore di gara non sanziona con il calcio di rigore un evidente fallo di mano commesso da Cucurella, che ‘para’ il tiro di Musiala indirizzato verso la porta. L’arbitro non fischia, il Var non interviene. Taylor, davanti alle proteste dei tedeschi, spiega che il braccio di Cucurella è attaccato al corpo: spiegazione discutibile, a giudicare dalle immagini. Niente rigore, si continua a giocare a quasi allo scadere la Spagna trova il gol del 2-1 con Merino.

L’episodio visto a Stoccarda avrà riacceso amari ricordi per i tifosi della Roma. Taylor ha arbitrato la finale di Europa League 2022-2023 che i giallorossi hanno perso a Budapest contro il Siviglia ai calci di rigore. In quel match, l’arbitro non ha concesso un penalty solare ai giallorossi. Oggi, il bis.