Denuncia e immediato ritiro di patente per un uomo che aveva bevuto troppo e si era messo alla guida in piena notte, centrando un’auto in sosta. Per questo motivo, i carabinieri hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 51 anni. A chiamare i militari sono stati alcuni residenti di viale Trento e Trieste che sono stati svegliati dal rumore del forte impatto.

Durante le fasi di identificazione, i militari hanno notato che il conducente era in evidente stato di alterazione psicofisica incompatibile con la guida. In particolare, aveva difficoltà nel parlare e si sentiva un forte odore di alcol. Di conseguenza, è stato sottoposto all’alcoltest che ha evidenziato un valore di oltre 1,20 g/l, oltre il doppio rispetto al limite consentito. Nessuno ha riportato ferite e al 51 enne è stata contestata la guida in stato di ebbrezza con le aggravanti di avere commesso un sinistro stradale e di avere commesso il fatto nelle ore notturne e la sua patente è stata ritirata.

© Riproduzione riservata