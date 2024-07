Grande partecipazione, oggi pomeriggio, al Cremona Pride edizione 2024.

L’evento ha radunato la comunità LGBTQAI+ che ha sfilato per le vie della città per “Un posto nel mondo, il tempo è ora”. Un manifesto con una serie di richieste a Comune, Provincia, Regione e Stato perchè si vada sempre di più verso la formazione, la sensibilizzazione e la promozione, a tutti i livelli, di una cultura attenta ai diritti civili.

Nel pomeriggio il raduno in Pizza Stradivari e poi la sfilata per le vie del centro storico della città per poi tornare nella piazza cittadina per gli interventi del Comitato organizzatore e degli ospiti. Presenti anche le istituzioni, a partire dal primo cittadino, il neosindaco di Cremona Andrea Virgilio. Presente anche il sindaco di Crema Fabio Bergamaschi con buon parte della sua giunta.

La festa è proseguita al Parco Lungo Po Europa al Tanta Robba Festival.

