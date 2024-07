Wimbledon, oggi Musetti e Fognini al terzo turno: orario e diretta tv

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti e Fabio Fognini in campo oggi sabato luglio 2024 a Wimbledon per il terzo turno del singolare maschile. La pioggia ha condizionato il programma del torneo nella giornata di ieri e adesso bisogna recuperare il tempo perduto per colpa del meteo.

Musetti, testa di serie numero 25, sarà impegnato nel secondo match in programma sul campo numero 14. L’azzurro affronta l’argentino Francisco Comesana, numero 122 del ranking e in teoria avversario più che abbordabile. Sul campo 14, il primo incontro è in programma alle 11 locali, le 12 in Italia. Musetti, quindi, scenderà in campo nel primo pomeriggio italiano.

Fognini, invece, non giocherà prima delle 13 italiane sul campo numero 16. Il ligure e lo spagnolo Roberto Bautista Agut devono completare il match del terzo turno interrotto ieri per pioggia: lo score è 6-7 (6-8), 6-3, 7-5, 4-5 con Fognini avanti 2 set a 1.

Il torneo di Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis (203) dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena (204), con le altre sfide più interessanti. In più, 6 canali dedicati, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 252 al 257), per tutti gli altri campi.

Su Sky Sport sarà l’edizione di Wimbledon più ricca e completa di sempre: saranno circa 750, infatti, le ore di programmazione live su ben 10 canali: Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e i canali Sky Sport dal 252 al 257, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre a Sky Sport 4K. I 6 canali Sky Sport dal 252 al 257 saranno dedicati a tutte le altre sfide sui vari campi dell’All England Club.