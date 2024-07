Tragedia evitata grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, sabato sera in un condominio di via Geromini, dove è stato lanciato l’allarme per un ragazzo finito in un pozzo all’interno dello stabile. Verso le 23 alcune persone hanno chiesto aiuto in quanto il giovane non riusciva più a uscire. Sul posto sono arrivati anche polizia, carabinieri e medici del 118 che insieme ai vigili del fuoco si sono subito messi al lavoro per portare in salvo il ragazzo. Per fortuna tutto si è risolto e non ci sono state ferite importanti. Da chiarire la dinamica dell’accaduto.

