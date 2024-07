Digitale, Denti (Eni): “Gazometro di Roma vero e proprio parco dell’innovazione”

(Adnkronos) – “Videocittà, evento che indaga i più innovativi codici dell’audiovisivo e del digitale, è alla sua settima edizione, la terza che si tiene nel Gazometro di via Ostiense, sito che noi di Eni stiamo riqualificando e che sta diventando un vero e proprio parco dell’innovazione. Pensiamo che l’arte sia espressione e ci aiuti a capire l’innovazione e sia a volte l’innovazione stessa. Quindi questo appuntamento per noi è molto importante e costruire insieme anche l’installazione dentro il Gazometro ci aiuta a dare una dimensione e un nuovo racconto per la città”. Lo ha Gloria Denti, Head Brand Communication Eni, in occasione della settima edizione di ‘Videocittà 2024’, festival della visione e della cultura digitale, progetto finanziato dalla Commissione Europea dal 5 al 7 luglio nel Complesso Eni del Gazometro Ostiense, la più grande area di archeologia industriale d’Europa, dove protagonisti sono installazioni maestose, videoarte, esperienze immersive, live dj set e talk.

“Lavorare con Videocittà è sempre stimolante. Al termine di ogni edizione ci lasciamo dicendo che abbiamo toccato l’apice della bellezza, per esempio nell’installazione site-specific, curata Videocittà e realizzata da Eni con il supporto di Event Italiani – spiega Denti – ma ogni volta nell’edizione successiva la nostra aspettativa viene superata da una qualità di idea, di immaginazione e anche dalla capacità di realizzare idee che sono importanti per questo sito che si sta trasformando in un luogo di incontro per l’innovazione e che non potrebbe farlo senza la cultura”.