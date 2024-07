Wimbledon, Musetti ai quarti di finale: Perricard battuto in 4 set – Video

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti ai quarti di finale del tabellone del singolare maschile di Wimbledon 2024. Il 22enne azzurro, testa di serie numero 25, negli ottavi di finale supera il francese Giovanni Mpetshi Perricard per 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 in 2h03′. Musetti, per la prima volta in carriera ai quarti dei Championships, aspetta il vincente della sfida tra il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 4 e lo statunitense Taylor Fritz, numero 13 del tabellone.

Il tennis azzurro celebra un risultato mai ottenuto prima, con 3 atleti nei quarti dei due tabelloni del singolare. Nel torneo maschile, con Musetti è approdato tra i ‘last eight’ anche Jannik Sinner, numero 1 del mondo. Nel torneo femminile, ai quarti c’è Jasmine Paolini, testa di serie numero 7.

Il toscano paga a caro prezzo l’unico passaggio a vuoto nel primo set. Concede una palla break che Perricard sfrutta, allungando e chiudendo il primo parziale. Musetti è bravo a voltare pagina e ad alzare il livello del proprio gioco.

La percentuale di prime sale (oltre il 70%) e gli errori gratuiti vengono contenuti (8) contro un avversario che sbaglia moltissimo: Perricard piazza 35 vincenti, ma perde spesso e volentieri la misura dei colpi come dimostrano i 42 errori non provocati. Musetti è bravo a sfruttare le occasioni che il rivale concede puntualmente: l’azzurro spezza l’equilibrio a metà del secondo e del terzo set. Poi, nel quarto, scappa subito sul 3-0 e chiude i conti al termine di uno scambio interminabile di 30 colpi: 6-2.