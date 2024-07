Il Consiglio di Amministrazione di Credito Padano ha approvato in via definitiva la costituzione di “Join.us”, la nuova community dedicata ai Soci under 35 della BCC. Si tratta di dare ulteriore concretezza all’articolo 2 del nostro Statuto – ha dichiarato il presidente Antonio Davò – ed a quanto indicato nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo, in particolar modo nel suo articolo 12, secondo cui il Credito Cooperativo crede nei giovani e valorizza la loro partecipazione attiva nel percorso di innovazione e nella diffusione dei principi della cooperazione di credito. L’iniziativa nasce infatti con l’intento di promuovere e attuare attività, iniziative ed interventi finalizzati alla valorizzazione della sfera sociale, culturale e ricreativa dei giovani, stimolando la loro partecipazione alla vita della BCC e accrescendo il senso di appartenenza verso la propria Banca. Non solo. Anche con lo scopo di aumentare sia qualitativamente che quantitativamente la presenza delle nuove generazioni all’interno delle Banche di Credito Cooperativo. Tutte le attività del Gruppo sono svolte senza scopo di lucro e sulla base di uno stretto coordinamento con la Banca.

Il Gruppo di Credito Padano si inserisce nel più ampio contesto del progetto Giovani Soci delle BCC che nasce nel 2010 su iniziativa, a livello nazionale, di Federcasse ed a livello regionale, della Federazione Lombarda. Ad oggi, si contano 65 Gruppi Giovani Soci presenti in Italia, di cui 8 sono espressione della nostra regione. In Lombardia, in particolare, i giovani soci sono poco più di 18.000 e rappresentano l’8% della compagine sociale delle BCC della regione. La formale costituzione del Gruppo Giovani Soci è stata preceduta da una serata inaugurale svoltasi mercoledì scorso, nella cornice estiva della sede di Credito Padano, in Via Dante a Cremona. Ha fatto la differenza l’effetto trascinatore di alcuni soci particolarmente motivati che si sono prestati quali testimonial del progetto e sono riusciti a portare a bordo altri giovani così da partire dopo un lungo periodo di gestazione con la costituzione ufficiale del Gruppo di Credito Padano. La vostra capacità di pensare fuori dagli schemi, di vedere il mondo con occhi nuovi e di relazionarvi con le persone – ha sottolineato il direttore generale Oliviero Sabato rivolgendosi ai giovani soci presenti – vi rende agenti unici di cambiamento senza pari. Per non parlare poi della vostra sensibilità verso le questioni sociali e ambientali. Insomma, siete quella fonte di ispirazione di cui abbiamo bisogno. L’evento ha visto la partecipazione di circa quaranta giovani provenienti sia dal territorio cremonese, sia da quello mantovano. All’incontro ha preso parte anche la Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo, rappresentata per l’occasione da Alberto Perrucchini, che ha spiegato la conformazione della rete nazionale e regionale, nonché da Giulia Meroni del Gruppo Giovani Soci della BCC Carate Brianza, che ha portato ai ragazzi la propria preziosa testimonianza.

