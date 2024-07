“Biden non ce la fa per 4 anni”: parola del giornalista che ha intervistato il presidente – Video

(Adnkronos) – Joe Biden “non può servire” come presidente “per altri 4 anni”. George Stephanopoluos, l’anchorman di Abc News che recentemente ha intervistato il presidente degli Stati Uniti, cade nel tranello di un anonimo passante e risponde ad una domanda svelando la sua opinione sulle condizioni del presidente degli Stati Uniti. Un video diffuso da Tmz mostra il giornalista per strada, in tenuta sportiva. Stephanopoulos viene avvicinato sul marciapiede da un uomo che, con la videocamera dello smartphone accesa, rivolge una domanda: “Cosa pensa, crede che Biden dovrebbe ritirarsi? Lei ci ha parlato più di chiunque altro recentemente. Può essere sincero”. Stephanopoulos ‘abbocca’ e risponde: Biden “non può servire per altri 4 anni”.

Nell’intervista della scorsa settimana, Stephanopoulos ha pressato ripetutamente Biden soffermandosi a lungo sulle condizioni fisiche del presidente. L’approccio del giornalista è stato elogiato dalla stampa a stelle e strisce. La risposta fornita ad un perfetto sconosciuto per strada, però, costringe l’anchorman a diffondere un comunicato: “Oggi ho risposto ad una domanda di un passante. Non avrei dovuto”. Anche Abc News deve esporsi attraverso una portavoce: Stephanopoulos “ha espresso il suo punto di vista e non la posizione di Abc News”.