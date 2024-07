Quarantacinque anni dopo il tour “Fabrizio De André e PFM in concerto”, la prog band più famosa al mondo torna sui palchi di tutta Italia con “PFM canta De André Anniversary”, un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”, completamente rivisitati dai bandi. Il 16 novembre saranno a Cremona, Teatro Ponchielli. “PFM canta De André – Anniversary” avrà sul palco una formazione spettacolare: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Marco Sfogli (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Eugenio Mori (batteria), con ospiti d’eccezione: Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini, tastiere. Biglietti in vendita a partire dalle ore 12 di mercoledì 10 luglio presso la biglietteria del teatro e sui circuiti vivaticket e ticketone.

