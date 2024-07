Sabato 13 e domenica 14 luglio il Quartiere Zaist sarà protagonista con eventi sportivi, musicali ed iniziative rivolte ad ogni fascia d’età che animeranno il parco Asia, la Piazzetta del Parco del Volontariato e l’oratorio di San Francesco.

Tra le varie iniziative spiccano la serata musicale con cena dalle ore 20.00 in piazzetta del Parco del Volontariato di sabato 13 luglio con presentazione del grande murale realizzato sulla Palestrina, le attività di domenica 14 luglio al parco Asia e la proiezione della finale degli europei in piazza del Parco del Volontariato di domenica 14 luglio.

“Saranno due giorni intensi e ricchi d’iniziative rivolte ad ogni fascia d’età”, afferma Giulio Ferrari Presidente Quartiere 6. “L’esperienza della Purewal cup, ormai alla seconda edizione, si inserisce in quelle reti territoriali che il Quartiere in questi anni ha intercettato, costruito e rafforzato poiché sono convinto che la funzione del Comitato di Quartiere sia anche quella di far sì che chi si vuole impegnare per il bene comune lo possa fare trovando in noi un punto di riferimento e di facilitazione.

Così è stato fatto con gli organizzatori (ragazzi/e under 35) di questa iniziativa; mettendo loro disposizione spazi per gli incontri e facilitando l’interfaccia con la macchina comunale per riuscire a concretizzare questa due giorni.

Un grande grazie agli organizzatori per la passione e l’impegno, alle realtà associative del nostro Quartiere che hanno aderito dando il loro contributo e a tutte le realtà cittadine che parteciperanno a questa seconda edizione della Purewal Cup”.

“La Purewal cup ambisce a promuovere il valore della lotta al razzismo, un tema al quale non viene dato il giusto rilievo”, afferma Fabrizio Giarrusso a nome di Purewal Cup. “Abbiamo scelto di puntare su strumenti quali sport, musica ed arte che risultano essere più incisivi ed impattanti delle singole voci. L’altra finalità dell’evento è quella di riportare festa e colore in Quartiere creando momenti di scambio culturale in un contesto che promuove la pace e la comunità; collaborando con le istituzioni per la cura degli spazi comuni del Quartiere al quale siamo molto legati”.

