FULIGNATI 6,5 – Viene chiamato poco in causa, ma si fa trovare pronto.

ANTOV 5,5 – Il suo autogol riporta in partita la Reggiana, per il resto ci mette come sempre anima e cuore.

RAVANELLI 6,5 – Argina bene Gondo, si propone anche in fase offensiva.

BIANCHETTI 7,5 – Difende con ordine e segna un gol “alla Ciofani”.

BARBIERI 7,5 – Lo trovi in difesa e in attacco a distanza di pochi secondi. Quanta corsa.

PICKEL 5,5 – E’ fondamentale per dare equilibrio alla squadra, rimedia però un’espulsione evitabilissima.

CASTAGNETTI 6 – Gestisce il possesso, soffre un po’ la pressione avversaria.

VANDEPUTTE 7,5 – Sforna due assist deliziosi, tocca quota undici in campionato.

AZZI 6 – Cresce all’interno della partita, anche se non fornisce la sua miglior prestazione.

VALOTI 6 – Fatica inizialmente a trovare la giusta posizione, ma la sua qualità sulla trequarti si sente.

DE LUCA 7 – Tanto lavoro sporco e un gol determinante che sblocca il match.

JOHNSEN 6,5 – Entra con grande voglia e si rende pericoloso in contropiede.

GELLI 6 – Utile per congelare il possesso nel finale.

NASTI 6 – Pochissimi palloni disponibili, entra in una fase di pressione avversaria

ZANIMACCHIA 6,5 – Sfiora il gol nel finale.

STROPPA 6,5 – Gestisce bene le risorse, anche con i cambi.

Simone Guarnaccia – inviato a Reggio Emilia

