Al Comando Provinciale Carabinieri di Cremona, il Comandante Provinciale, Col. Paolo Sambataro, ha salutato i nuovi Carabinieri arrivati in provincia a rinforzare le Stazioni del territorio. Sono undici in tutto, nove gli Appuntati e i Carabinieri e due i Brigadieri. Quattro di loro hanno da poco concluso l’iter formativo presso le Scuole Allievi Carabinieri di Reggio Calabria e Taranto, mentre gli altri sette sono arrivati dopo avere partecipato alla procedura annuale dei trasferimenti interni all’Arma dei Carabinieri, provenienti da altre Legioni Carabinieri. Sono stati assegnati a numerose Stazioni e alle Sezioni Radiomobili della Provincia per rinforzare gli assetti periferici e tutti hanno già intrapreso il servizio attivo, contribuendo ad accrescere i livelli di sicurezza e ad alimentare la rassicurazione sociale delle comunità dove opereranno, sotto la guida dei loro Comandanti. Per i militari provenienti dal corso di formazione, si tratta di un importante sforzo di potenziamento che l’Arma sta sostenendo grazie ad un graduale incorporamento di giovani leve, mentre gli altri sono militari che già prestavano servizio in reparti dislocati sul territorio nazionale e, quindi, con valida esperienza operativa sul campo.

I nuovi arrivati sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale che, oltre a dar loro il benvenuto e ad augurare un proficuo lavoro, ha rimarcato che il loro arrivo rappresenta linfa vitale per garantire gli standard di efficienza da parte dei presidi dell’Arma che svolgono un ruolo fondamentale presso le comunità in cui operano, con compiti principalmente di carattere preventivo e di rassicurazione e coesione sociale. Il Col. Sambataro ha tenuto anche un briefing illustrativo in cui sono state trattate le peculiarità del territorio nel quale si troveranno ad operare, nonché la delicatezza del ruolo che andranno a ricoprire nelle diverse sedi in cui presteranno servizio.

