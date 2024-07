Luca Burgazzi, assessore alla Cultura della Giunta Galimberti, cambia deleghe. Andrea Virgilio gli ha affidato Turismo, Politiche Giovanili, Intercultura, Eventi musicali ed espressività giovanile, Cultura Partecipata, Servizio Civile, Politiche della notte, Educazione alla legalità, Comunicazione con i cittadini, Trasparenza, Associazionismo e Coordinamento Progetto Giovani in Centro,

Dovrà anche occuparsi del progetto da 15 milioni di euro per la rigenerazione urbana del comparto dell’ex ospedale e di via Radaelli: “Mi sono messo subito al lavoro – commenta Burgazzi nell’intervista a Cremona1 – . Mi occuperò di parecchi ambiti vitali per la nostra città e in modo particolare del turismo, che è un settore in assoluta crescita. Occorrerà lavorare affinché la città si presenti turistica a tutti gli effetti, con un’attenzione particolare affinché non sia a discapito dei degli abitanti. L’altra partita importante che mi è stata affidata è il coordinamento del progetto giovani in centro e il recupero del vecchio ospedale. È un edificio che buona parte della mia generazione ha visto abbandonato e quindi sarà una bella sfida costruire, passo per passo con le associazioni col territorio, un progetto di recupero, non architettonico, ma anche funzionale, per dare a quegli spazi una vocazione legata al mondo della cultura e dell’espressività giovanile”.

