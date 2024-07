Dopo un mese di giugno decisamente fuori dai soliti canoni, l’estate è arrivata in pieno anche nel Cremonese, e con essa anche il grande caldo. Un’ondata di calore africano ha infatti investito la penisola, e proseguirà almeno per un paio di settimane, con temperature decisamente elevate: si parla infatti di bollino arancione per la vicina provincia di Brescia, dove è presente la stazione di rilevamento a cui fa riferimento anche il nostro territorio. Questo significa che si avranno temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, soprattutto per quanto riguarda le fasce più fragili.

Anche secondo Arpa Lombardia, tra oggi e domani un promontorio dal Nord Africa raggiungerà la massima espansione verso il nostro Paese, garantendo anche sulla Lombardia tempo caldo e soleggiato. Le temperature massime si attesteranno in pianura tra 32-36 °C con un’elevata umidità. Per il Cremonese, si parlerà quindi di un livello forte di disagio: questo significa una percezione della temperatura molto più elevata di quella segnalata dal termometro. Situazione analoga è prevista per la giornata di venerdì, mentre il disagio scenderà a moderato in quella di sabato.

Secondo le previsioni, l’ondata di calore dovrebbe durare un paio di settimane, sebbene una veloce perturbazione proveniente dalla Francia regalerà una parentesi di sollievo grazie a una nuova fase instabile con rovesci e temporali, soprattutto sui rilievi, con un calo delle temperature massime di 4-8 °C. Già da domenica 14 luglio, tuttavia, è previsto un ritorno a condizioni stabili e soleggiate, con temperature che torneranno a crescere velocemente fino a superare i 30 °C in pianura entro lunedì 15.

Laura Bosio

