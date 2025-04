Un lunedì di festa alla scoperta di palazzi e Castelli tra città e territorio quello della Pasquetta 2025 di dimore storiche cremonesi. Il 21 aprile saranno aperti al pubblico tre tra le più interessanti dimore abitate da secoli dai suoi proprietari che ancora oggi le vivono e le custodiscono.

Nel centro storico di Cremona apertura per Palazzo Calciati Crotti, nobile struttura costruita a partire dal 1763 per glorificare l’importanza del casato cremonese dei Crotti dal conte Cesare e arricchito negli anni successivi da significativi apparati decorativi di importanti autori della scuola pittorica cremonese.

Gli ambienti del palazzo sono ancora oggi completamente arredati e ricchi di oggetti e cimeli di famiglia, antichi ritratti, fotografie d’epoca e oggetti dalla storia secolare. Particolarmente suggestivi la lunga galleria di ingresso e il grande salone delle feste, uno dei più significativi del settecento cremonese, simbolo dello sfarzo e del buon vivere nobiliare; dopo gli ambienti di rappresentanza salotti e salottini dalle cui finestre è possibile ammirare scorci e visuali inedite delle vie del centro storico della città di Cremona.

Le visite guidate partiranno alle ore 15,00 e 16,30.

Nel territorio casalasco, invece, porte aperte per la tradizionale apertura di Pasquetta per due conosciute dimore a Casteldidone e Torre de’ Picenardi. Il primo, Castello Mina Della Scala a Casteldidone, da oltre 160 anni abitata dalla stessa famiglia e oggi custodita dai Conti Persico Licer, è una Antica residenza nobiliare di

campagna eretta alla fine del XVI dalla famiglia Schizzi conserva al suo interno decorazioni, arredi e una moltitudine di cimeli della e delle famiglie che da secoli la abitano.

Le visite guidate permettono di rivivere le atmosfere e modi del vivere nobiliare “in villa”, arricchiti dall’esposizione delle collezioni dei proprietari come la sala da pranzo, la biblioteca, il salotto da gioco ed altri, fino alla cappella del castello che custodisce la memoria del più illustre antenato dei proprietari, Sua Santità Papa Benedetto XV.

Sempre in territorio casalasco nuova stagione turistica anche per Villa Sommi Picenardi a Torre de’ Picenardi, antica sfarzosa dimora dalla importante storia legata ai suoi nobili proprietari committenti del monumentale giardino all’inglese, uno dei primi esempi del genere costruiti in Italia, divenuto famoso nell’ottocento, visitato e citato da re e regine, letterati e artisti. Per entrambi visite guidate sono in partenza in due turni alle ore 15,00 e 16,30.

Informazioni e prenotazioni: Infopoint / Target Turismo Cell. 3791165691

© Riproduzione riservata