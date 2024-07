Rocca “Sistema sanitario prezioso, utilizzare al meglio le risorse”

ROMA (ITALPRESS) – “Mettere al centro la persona è sicuramente la strada giusta, ma non bisogna demonizzare la parola aziendalizzazione che non significa fare cassa sulla pelle del cittadino, ma significa utilizzare bene le risorse. Ci sono degli spazi di crescita enormi su cui dobbiamo investire e migliorare, questa è la grande sfida: utilizzare al meglio le risorse per fare in modo che il Ssn rimanga quella preziosa risorsa per le nostre comunità come è sempre stata, una risorsa che va protetta e custodita”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso del convegno di Fnomceo “Dall’economia al primato della persona, cambiare il paradigma per rilanciare il servizio sanitario nazionale”.(ITALPRESS)

